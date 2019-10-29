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Общество

Штраф в 200 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения заменили великолучанину на обязательные работы

Жителю Великих Лук за нарушение на своём автомобиле правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, заменили штраф в 200 тысяч рублей на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Изначально великолучанин должен был заплатить уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей. Мужчина воспользовался правом на рассрочку, которую ему предоставил суд. Однако условия предоставленной рассрочки он не выполнил и штраф не оплатил. В связи с этим пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Суд заменил наказание на 300 часов обязательных работ. Теперь за своё преступление гражданин будет выполнять общественно полезные работы.

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