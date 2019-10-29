Штраф в 200 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения заменили великолучанину на обязательные работы

22:50, 29 октября 2019, ПАИ

Жителю Великих Лук за нарушение на своём автомобиле правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, заменили штраф в 200 тысяч рублей на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Изначально великолучанин должен был заплатить уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей. Мужчина воспользовался правом на рассрочку, которую ему предоставил суд. Однако условия предоставленной рассрочки он не выполнил и штраф не оплатил. В связи с этим пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Суд заменил наказание на 300 часов обязательных работ. Теперь за своё преступление гражданин будет выполнять общественно полезные работы.