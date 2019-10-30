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Общество

Руководитель пушкиногорского комбината коммунальных услуг заплатит штраф за нарушение закона о закупках

Руководитель пушкиногорского муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг» на основании постановления УФАС России по Псковской области привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг и оштрафован на две тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пушкиногорского района.

Установлено, что руководитель муниципального предприятия не разместил план закупок на 2019 год в единой информационной системе.

В этой связи прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которое направил в УФАС России по Псковской области.

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