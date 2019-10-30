На должность главреда газеты «Псковские новости» согласован Артем Татаренко

11:58, 30 октября 2019, ПАИ

30 октября депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Артема Татаренко на должность директора - главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». За его назначение проголосовали 19 депутатов. Об этом с 30-ой сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед голосованием депутаты обсудили положение дел в газете и узналио планах Артем Татаренко по развитию издания.

В частности, депутат Дмитрий Пермяков отметил, что в отношении газеты есть негативные оценки. «Газета не соответствует муниципальной газете. Я слышу только комплементарные отзывы о ней, но она только публикует наши решения. Она скучная, её не интересно брать в руки», - заметил он и добавил, что в газету вкладываются большие деньги, хотя по логике она сама должна приносить прибыль.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская обратила внимание коллеги-депутата, что парламентарии уже обсуждали содержание газеты и он опоздал со своей оценкой. Она заверила, что с новым руководством формат газеты поменяется. «Мы обсуждали с Артёмом Татаренко перспективы и направления, очень надеемся, что формат газеты изменится», - отметила она.

В свою очередь Артем Татаренко отметил, что у газеты есть потенциал и возможности, чтобы быть конкурентным изданием среди псковских СМИ. Однако, по его словам, газете есть куда расти по всем направлениям: подаче информации, распространению и другим. Он отметил, что штат работников увеличиваться не будет, и объём финансирования тоже не будет расти. Артем Татаренко подчеркнул, что он и коллектив газеты нацелены на то, чтобы газета качественно выполняла свою функцию.

Артем Татаренко также сообщил, что редакция совместно с пресс-службой муниципального образования «Город Псков» уже прорабатывает вопрос о том, чтобы сделать газету более качественной как по дизайну, так и по информационному наполнению. В частности, предполагается, что в скором времени в «Псковских новостях» появится отдельная рубрика для депутатов, в которой народные избранники смогут информировать своих избирателей и других горожан о работе в округах.

Согласно требованиям нового учредительного договора редакции, решение об утверждении назначения нового главреда требуется от трех учредителей: администрации Пскова, администрации Псковской области и Псковской городской Думы.

В настоящий момент Артем Татаренко является исполняющим обязанности директора - главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». До прихода в газету он занимал должность заместителя начальника управления культуры администрации Пскова. С ноября 2016 по октябрь 2017 года являлся директором Псковской областной филармонии.