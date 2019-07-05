Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко

16:51, 05 июля 2019, ПАИ

И. о. директора - главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости» назначен Артём Татаренко. Об этом он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Это очень ответственное направление работы, ведь муниципальная газета несёт и функцию информирования, и доносит до населения принятые нормы. Сложно говорить о будущем, надо разобраться с текущим положением дел. Но коллектив рабочий, мы с ним уже пообщались, никаких срывов и революций в виде переноса выпуска газеты не будет. Все работают в штатном режиме», - отметил Артём Татаренко.

До прихода в газету Артём Татаренко занимал должность заместителя начальника управления культуры администрации Пскова. С ноября 2016 по октябрь 2017 года являлся директором Псковской областной филармонии.