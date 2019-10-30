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Общество

Оперативно решить вопрос с освещением на улице Чапаева в Острове поручил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно решить вопрос с освещением на улице Чапаева в Острове.  Местная жительница обратилась с соответствующей просьбой к главе региона в сети Instagram. 30 октября губернатор в ходе рабочей поездки в Остров осмотрел улицу, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил, что смета на проведение работ уже готова и добавил, что на 450-и метрах улицы целесообразно установить не один фонарь, а семь. Монтаж освещения запланирован на следующий год.

«Давайте в этом году сделаем, тем более тут дети ходят. До 2020 года долго, давайте оперативнее», - обратился Михаил Ведерников к главе района.

По смете, для установки фонарей потребуются 142 тыс. 792 рубля. До этого предстоит расчистить кустарник и смонтировать электрический кабель на участке между улицами Загородной и Суворова.

На фото: пешеходная зона на улице Шумейко

Кроме того, Михаил Ведерников посетил улицу Шумейко в Острове-2, пешеходная часть которой требует реконструкции. Дмитрий Быстров рассказал о планируемых работах, на которые требуется около 16,6 млн рублей. Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва отметила, что люди уже 30 лет ждут, когда в пешеходной зоне на улице Шумейко будет заменена плитка.

Михаил Ведерников поручил готовить документацию на проведение реконструкции. «Этот проект будет приоритетным», - заявил губернатор.

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