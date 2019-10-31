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Общество

«Росконтроль» назвал лучшую марку тушенки

Экспертный центр всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тушенки популярных российских марок. Из 19 проверенных образцов эксперты рекомендовали к покупке только три, пишет газета «Известия».

Была проверена свиная тушенка марок  «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Скопинский», «Мясницкий ряд», «Главпродукт», «Честный продукт», «Сделано в СССР/Салют», «Ремит» и говяжья – «Елинский», «Курганский стандарт», «Окей», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Добротный продукт», «Спецпроект», «Сохраним традиции», «Рузком», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Главпродукт».

По итогам исследования эксперты рекомендовали к покупке свинину марки «Честный продукт», а также свинину и говядину от Йошкар-Олинского мясокомбината. В список товаров с замечаниями попали «Мясницкий ряд» и «Ремит», остальные оказались в черном списке.

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