«Росконтроль» назвал лучшую марку тушенки
Экспертный центр всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тушенки популярных российских марок. Из 19 проверенных образцов эксперты рекомендовали к покупке только три, пишет газета «Известия».
Была проверена свиная тушенка марок «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Скопинский», «Мясницкий ряд», «Главпродукт», «Честный продукт», «Сделано в СССР/Салют», «Ремит» и говяжья – «Елинский», «Курганский стандарт», «Окей», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Добротный продукт», «Спецпроект», «Сохраним традиции», «Рузком», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Главпродукт».
По итогам исследования эксперты рекомендовали к покупке свинину марки «Честный продукт», а также свинину и говядину от Йошкар-Олинского мясокомбината. В список товаров с замечаниями попали «Мясницкий ряд» и «Ремит», остальные оказались в черном списке.