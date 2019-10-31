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Общество

Праздничный вечер в честь 75-летия настоятеля храма Александра Невского состоялся в Пскове

В Доме офицеров в Пскове состоялся праздничный вечер в честь 75-летия настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерея Олега Тэора.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, от имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города юбиляра поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

«Вы по сей день служите вместе с нашей дивизией, - обратился он к юбиляру. - Вы неоднократно бывали в горячих точках - Чечне, Югославии, Сирии. Вспоминается, как, высадившись в Сирии, вы не только благословляли наших воинов, но и общались с мирными сирийцами, которые уже 9 лет охвачены войной. При виде российского священника, их сердца наполнялись радостью, страх исчезал и появлялась вера в торжество добра над злом! Воины гарнизона считают вас своим духовным отцом, они верят вам, получают энергию, и направляют свои силы на ратную службу, на подвиг во имя Отечества!».

В торжестве приняли участие хор Свято-Троицкого кафедрального собора, хор воинского храма святого Александра Невского, заслуженный коллектив «Псковский русский народный хор» и театр танца «Русские узоры». Музыкальные подарки представили также оркестр русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, ансамбль «Голубые молнии», заслуженный артист РФ Ян Осин, эстрадный артист Юрий Наконечный и другие вокалисты Пскова.

75 лет настоятелю храма Александра Невского исполнится 1 ноября. Олег Тэор - Почетный гражданин Пскова, помощник командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими, митрофорный протоиерей, носящий георгиевское облачение военного священника. 

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