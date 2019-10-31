80% автобусных маршрутов являются социально-значимыми в Псковской области

11:22, 31 октября 2019, ПАИ

Из 465 автобусных маршрутов, обслуживаемых на территории Псковской области, 372 маршрута являются социально-значимыми. Это составляет 80% от их общего количества. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на парламентском часе 36-ой сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин сообщил, что из всех автобусных маршрутов Псковской области 415 – пригородные, а 50 – международные. При этом он отметил, что 95% перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым регулярным маршрутам осуществляют государственные автотранспортные предприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне».

Руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству подчеркнул, что основными задачами стабильных пассажирских автобусных перевозок являются удовлетворение потребностей населения в перевозках и устойчивое транспортное обслуживание населения.

По его словам, основной отличительной особенностью отрасли обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Псковской области, в сравнении с иными субъектами России, является значительная доля пассажирских перевозок, находящаяся в государственном секторе.