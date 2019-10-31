У Псковпассажиравтотранса появится собственный топливно-заправочный комплекс

11:33, 31 октября 2019, ПАИ

На территории предприятия «Псковпассажиравтотранс» планируется возвести модульный топливно-заправочный комплекс. Об этом 31 октября в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Он уточнил, что данная мера необходима для сокращения расходов на ГСМ и для уменьшения пробега автобусов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин подчеркнул, что в рамках визита в регион министра промышленности и торговли Дениса Мантурова было принято решение о выделении Псковской области 2,5 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на обновление автобусного парка ГППО «Псковпассажиравтотрнас» и ГППО «Славяне».

По словам главы профильного комитета, это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, открыть новые межрегиональные и междугородние маршруты.