О борьбе с молочным фальсификатом расскажет гость ПАИ-live

12:13, 31 октября 2019, ПАИ

31 октября в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет замначальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев.

С 1 ноября в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» войдут все молочные продукты, в том числе, питьевое молоко и мороженное. Система «Меркурий» позволяет Россельхознадзору отслеживать всю продукцию животноводства «от фермы до прилавка», что облегчает контроль качества и делает более эффективной борьбу с фальсификатом.

В Псковской области контролирующие органы регулярно фиксируют случаи, когда производители и торговые сети идут на грубые нарушения и просто разбавляют молоко водой.

В прямом эфире Дмитрий Ширяев расскажет о борьбе с некачественными продуктами, а также оценит риск возвращению в Псковскую область африканской чумы свиней.

Вопросы представителю Россельхознадзора можно оставить на странице ПАИ-live.