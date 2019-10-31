Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет

12:23, 31 октября 2019, ПАИ

Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в рамках парламентского часа на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это социально значимые объекты, — подчеркнул Борис Елкин. — У нас нет желанию их закрыть». По его словам, если встанет вопрос о закрытии какой-либо автостанции, то это решение будет приниматься коллегиально и с главами районов. Кроме этого, комитет ведет работу по уменьшению арендной платы автостанциями.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов попросил не забывать приглашать на указанные коллегиальные собрания депутатов регионального парламента. «Мы с людьми общаемся, и знаем, как они к этому относятся», — отметил он. По мнению Александра Котова, закрытие автопавильонов и автостанций — это не тот путь, с помощью которого можно экономить расходы.

Также Александр Котов назвал правильным предложение Бориса Елкина о поиске инвесторов для организации перевозок в районах.