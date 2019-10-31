0
13:15
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
12:23
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
11:50
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
11:29
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
11:19
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
10:41
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
09:52
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
Еще новости
Общество

Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет

Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в рамках парламентского часа на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это социально значимые объекты, — подчеркнул Борис Елкин. — У нас нет желанию их закрыть». По его словам, если встанет вопрос о закрытии какой-либо автостанции, то это решение будет приниматься коллегиально и с главами районов. Кроме этого, комитет ведет работу по уменьшению арендной платы автостанциями.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов попросил не забывать приглашать на указанные коллегиальные собрания депутатов регионального парламента. «Мы с людьми общаемся, и знаем, как они к этому относятся», — отметил он. По мнению Александра Котова, закрытие автопавильонов и автостанций — это не тот путь, с помощью которого можно экономить расходы.

Также Александр Котов назвал правильным предложение Бориса Елкина о поиске инвесторов для организации перевозок в районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
31 октября 2019
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
31 октября 2019
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
31 октября 2019
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
31 октября 2019
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
31 октября 2019
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
31 октября 2019
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
31 октября 2019
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии
30 октября 2019
Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии

Идет загрузка...