Новые автобусные маршруты могут появиться в Пскове

12:58, 31 октября 2019, ПАИ

Есть несколько предложений по открытию новых автобусных маршрутов в Пскове. Однако в данный момент все предложения находятся в стадии разработки. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на парламентском часе 36-ой сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что профильный комитет открыт для предложений по открытию новых автобусных маршрутов не только в Пскове, но и во всем регионе. Речь, в том числе, идёт о внутренних региональных маршрутах между населенными пунктами. При этом, по словам руководителя профильного комитета, некоторые автобусные маршруты между населенными пунктами Псковской области, наоборот, нужно отменить из-за низкого пассажиропотока. По его мнению, проще будет ездить с пересадками с помощью других существующих маршрутов.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области также подчеркнул, что при решении открытия новых автобусных маршрутов необходимо проводить комплексную работу. «Мы должны услышать пожелания граждан, учесть потребности перевозчиков, возможности дорожной сети», - заметил он.