Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:01, 31 октября 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость проекта ПАИ-live - замначальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев

С 1 ноября меняется перечень сельскохозяйственных товаров, которые подлежат электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». Туда попадают питьевое молоко, кефир, сметана, йогурты и др. Система «Меркурий» позволяет Россельхознадзору отслеживать всю продукцию животноводства от момента производства до продажи конечному потребителю, что делает контроль качества продукции более эффективным.

В Псковской области контролирующие органы регулярно фиксируют случаи продажи молочного фальсификата, когда за полноценный молочный продукт выдаются суррогаты, не соответствующие никаким ГОСТам.

В прямом эфире Дмитрий Ширяев расскажет о борьбе с некачественными продуктами, оценит риск появления в Псковской области африканской чумы свиней.

Вопросы представителю Россельхознадзора можно оставить на странице ПАИ-live.