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Общество

Эксперты: В соцучреждениях Псковской области хороший уровень информационной открытости

Практически во всех социальных учреждениях Псковской области отмечен хороший уровень информационной открытости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, данные независимой экспертизы в 21 организации социального обслуживания представил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг государственными организациями, работающими в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, является обязательным. Высшее должностное лицо региона ежегодно предоставляет в областной парламент такой отчёт в соответствии с федеральным законодательством. Перечень учреждений, где проводили оценку в 2018 году, составили специально созданные общественные советы.

По данным анализа работы соцучреждений, доброжелательность, внимательность и компетентность персонала получили высокую оценку. В качестве недостатков респонденты указали частичную доступность объектов и услуг в организациях социального обслуживания для инвалидов и маломобильных граждан.

Организации в сфере охраны здоровья, которые приняли участие в независимой оценке, по мнению опрошенных, оказывают услуги на достаточном уровне. Работа медицинских организаций оценивается как удовлетворительная.

Похожие результаты получены по итогам оценки учреждений культуры. Респонденты обратили внимание на ограниченный режим работы организаций в районах, отсутствие пандусов на входе в учреждения культуры, а также ненадлежащие санитарно-гигиенические условия в некоторых из них, в том числе на нехватку туалетов.

В представленном губернатором документе также есть сведения о мерах, которые принимаются для совершенствования деятельности указанных организаций.

Публичный отчёт депутаты приняли к сведению.

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