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Общество

Не платить за некачественные услуги ЖКХ предложили жителям России

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить россиянам не платить за некачественные коммунальные услуги. Соответствующее обращение с этой идеей он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, ему регулярно поступают обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и на то, что эти услуги не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Депутат пояснил, что предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.

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