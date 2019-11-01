Не платить за некачественные услуги ЖКХ предложили жителям России

12:38, 01 ноября 2019, ПАИ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить россиянам не платить за некачественные коммунальные услуги. Соответствующее обращение с этой идеей он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, ему регулярно поступают обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и на то, что эти услуги не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Депутат пояснил, что предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.