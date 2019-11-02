Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках

09:53, 02 ноября 2019, ПАИ

В Новосокольниках разыскивают 70-летнего Александра Попова, который ушел из дома 31 октября в 16:00 и не вернулся. Об этом сообщается в группе великолукского поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что последний раз мужчину видели в 17:00 в продуктовом магазине на улице Октябрьской в Новосокольниках.

Пропавший был одет в темные брюки и темную куртку, чёрные ботинки, темная шапка и, предполагается, что он мог снять одежду. Приметы: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, с выразительной лысиной.

Поисковики просят всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, звонит по телефону 02.