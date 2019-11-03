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Общество

Первое вегетарианское кафе открылось в Пскове

Фото из группы "Кафе Живица | Псков" в социальной сети "ВКонтакте"

В Пскове открылось первое кафе с полностью вегетарианским меню – «Живица». Как сообщается в группе кафе в социальной сети «ВКонтакте», оно расположилось на улице Юбилейной в доме № 36.

«Меню предлагает множество сбалансированных блюд кухонь различных национальностей, в состав которых входят уникальные продукты, полезные свойства которых обеспечит вам хорошее настроение, здоровье, заменят лекарства и синтетические витамины, а также приятно удивят изысканным вкусом и оригинальной подачей», – отмечает администрация заведения.

«Мы не призываем всех отказаться от употребления животной пищи, наша задача – расширить границы вашего понимания кулинарии в области растительного питания», – добавили в «Живице».

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