Первое вегетарианское кафе открылось в Пскове

12:48, 03 ноября 2019, ПАИ

В Пскове открылось первое кафе с полностью вегетарианским меню – «Живица». Как сообщается в группе кафе в социальной сети «ВКонтакте», оно расположилось на улице Юбилейной в доме № 36.

«Меню предлагает множество сбалансированных блюд кухонь различных национальностей, в состав которых входят уникальные продукты, полезные свойства которых обеспечит вам хорошее настроение, здоровье, заменят лекарства и синтетические витамины, а также приятно удивят изысканным вкусом и оригинальной подачей», – отмечает администрация заведения.

«Мы не призываем всех отказаться от употребления животной пищи, наша задача – расширить границы вашего понимания кулинарии в области растительного питания», – добавили в «Живице».