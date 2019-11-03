Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом

13:12, 03 ноября 2019, ПАИ

42-летний водитель и женщина погибли в результате дорожно-транспортного происшествия под Псковом 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла на Ленинградском шоссе (трасса Псков – Санкт-Петербург) около 11:40. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения при совершении обгона, после чего иномарка столкнулась с большегрузной автомашиной DAF.

В легковом автомобиле, кроме погибших на месте ДТП водителя и женщины, находились трое детей, которых доставили в больницу. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что 55-летний водитель фуры жив.

Из-за аварии на трассе организовано реверсивное движение.