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Общество

Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

42-летний водитель и женщина погибли в результате дорожно-транспортного происшествия под Псковом 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Трагедия произошла на Ленинградском шоссе (трасса Псков – Санкт-Петербург) около 11:40. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения при совершении обгона, после чего иномарка столкнулась с большегрузной автомашиной DAF.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В легковом автомобиле, кроме погибших на месте ДТП водителя и женщины, находились трое детей, которых доставили в больницу. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что 55-летний водитель фуры жив.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Из-за аварии на трассе организовано реверсивное движение.

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