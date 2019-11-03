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Общество

Боеприпас времен войны разорвался в одном из жилых домов в городе Сланцы Ленинградской области

Снаряд времен Великой Отечественной войны разорвался в квартире многоквартирного дома на улице Максима Горького в городе Сланцы Ленинградской области. Как пишет ТАСС, в результате происшествия пострадали два человека.

Инцидент произошел 2 ноября вечером. Возгорание пороха в малокалиберном снаряде произошло при его разборке 57-летним мужчиной в однокомнатной квартире. Мужчина получил термические ожоги, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме него пострадала 51-летняя женщина, которая отравилась угарным газом.

Возгорание оперативно ликвидировали пожарные службы, эвакуация жильцов дома не потребовалась. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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