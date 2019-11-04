Мастер-классы для псковичей в День народного единства проведёт молодёжь из Ингушетии

10:09, 04 ноября 2019, ПАИ

В рамках празднования Дня народного единства молодёжь из Ингушетии проведёт в Пскове ряд мастер-классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый мастер-класс состоится на базе Проектного офиса «Команда 2018» в день праздника в 12:00. На нём псковичей будут учить изготавливать изделия из кожи. После этого пройдут ещё два мастер-класса: в 13:30 – занятия по рисованию, в 15:00 – по лезгинке.

Мастер-классы продолжатся и на следующий день. Так, 5 ноября в актовом зале ПсковГУ (площадь Ленина, 2) с 15:00 начнется мастер-класс по фехтованию. С 16:15 псковичей ждут на мастер-класс по изготовлению предметов из железа. С 12:00 - на мастер-класс по рисованию.

В рамках визита будут организованы тематические художественные и исторические выставки фотографий. На одной из экспозиций будут представлены и традиционные национальные костюмы.

Делегация из Ингушетии находится в Пскове с двухдневным визитом в рамках проекта «Мост дружбы». Всего в Псков приехали 16 ребят из Ингушетии.

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины