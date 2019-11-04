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Общество

Памятник солдату-победителю открыли в Локнянском районе

4 ноября в День народного единства в селе Подберезье Локнянского района открыли памятник советскому солдату-победителю. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», монумент создан на средства Российского военно-исторического общества при поддержке партпроекта «Историческая память» и администрации Псковской области.

В День народного единства в Подберезье собрались местные жители и гости, представители власти, общественности, активисты и сторонники «Единой России», ветераны и подрастающее поколение – всего более 100 человек. Они вспомнили о событиях, происходивших на этой территории в годы Великой Отечественной войны, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Боевые действия в селе Подберезье Локнянского района велись с 1942 по 1944 год. На братском кладбище, согласно «Книге памяти», похоронены более 700 военнослужащих.

Первый памятник здесь был установлен в 1947 году. С тех пор прошло более 70 лет, и железобетонная скульптура воина заметно обветшала. Теперь же на ее месте установлен новый памятник – на мощном постаменте из уральского гранита возвышается опирающийся на винтовку ветеран. Автор скульптуры - Денис Стритович.

«Это уже пятый памятник под общей темой «Советскому солдату-победителю». Ранее они были установлены в Псковском, Островском, Пыталовском и Гдовском районах. Конечно, памятники авторские и совершенно разные, но все они выполнены из долговечных материалов, - рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев. – Это наш вклад в подготовку к 75-летию Великой Победы. Сегодня в мире столько разных попыток пересмотреть итоги и уроки Второй мировой войны, и этого допускать нельзя. Открытием таких памятников мы подчеркиваем роль советского солдата в разгроме фашизма, который больше никогда не должен поднять голову. Памятник – символ того, что это не должно повториться».

С программой праздничных мероприятий Дня народного единства в Псковской области можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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