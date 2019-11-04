МВД изучит необходимость штрафов за превышение скорости до 20 километров в час

12:44, 04 ноября 2019, ПАИ

МВД России дополнительно проработает вопрос о наказании для автомобилистов, превысивших скорость на 10-20 километров в час, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В обсуждении будут участвовать заинтересованные органы государственной власти и организации. Они рассмотрят вопрос о целесообразности штрафов за такое нарушение.

В настоящее время нарушение такого скоростного лимита не штрафуется.

25 октября председатель правительства России России Дмитрий Медведев дал МВД поручение проработать вопрос введения штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час. Доклад по этой теме должен быть представлен 2 декабря.