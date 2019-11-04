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Общество

Подключающие оборудование для приема цифрового сигнала ТВ волонтёры номинированы на «Народное признание»

Фото: Андрей Степанов.

Подключающие оборудование для приема цифрового сигнала ТВ волонтеры претендуют на статуэтку первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Псковская правда».

В письме отмечается, что Псковская область 14 октября полностью перешла на цифровой формат телевещания. Псковичам, которым необходимо было подключить приставки и антенны для приёма цифрового сигнала ТВ, помогали волонтёры – студенты и школьники, которые прошли соответствующие обучение в проектном офисе «Команды 2018».

Всего в Псковской области работает 350 волонтеров. По словам заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова, главная цель их работы – устранение цифрового неравенства: чтобы в каждый дом пришло цифровое телевидение и интернет.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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