Псковская область перешла на цифровое телевидение

13:21, 14 октября 2019, ПАИ

14 октября в Псковской области отключили аналоговый телевизионный сигнал. На смену ему пришло цифровое телевидение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, символическую кнопку перехода на цифровое телевидение в прямом эфире сегодня нажали заместитель губернатора Псковской области, руководитель регионального оперативного штаба по переходу на цифровое телевещание Николай Цветков, представитель министерства цифрового развития и связи Вероника Крючкова, заместитель руководителя российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Назаров и директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

«Мы в цифровом эфире! Все прошло гладко и без помех», — объявила в студии ведущая ГТРК «Псков» Алина Чабан в ходе торжественной церемонии.

«Мы проделали огромный путь, чтобы, согласно указу президента Российской Федерации, обеспечить каждому россиянину доступ к цифровому, качественному и, самое главное, бесплатному телевидению», — отметил Николай Цветков и поблагодарил всех, кто принимал участие в этой работе.

При этом вице-губернатор отметил, что работа «горячей линии» (8-800-100-60-11) по вопросам перехода на цифровое телевещание продолжится до 1 ноября. Николай Цветков также заверил, что каждое обращение будет обработано и решено в кратчайшие сроки. Оперативный штаб перехода на цифровое телевидение будет ежедневно анализировать ситуацию в муниципалитетах. Оказывать помощь в настройке оборудования в муниципалитетах будут более 300 волонтеров.

«Переход на цифровое телевещание — не только хорошая картинка, но и импульс к развитию новых технологий», — отметила Вероника Крючкова. Представитель Минкомсвязи РФ высоко оценила проделанную в регионе работу по подготовке к отключению аналогового сигнала. «Мы ожидаем, что переход на «цифру» в Псковской области пройдет спокойно и незаметно для жителей», - подчеркнула Вероника Крючкова. В свою очередь Дмитрий Назаров назвал событие эпохальным, сравнив переход на «цифру» с переходом от черно-белого телевещания к цветному.

Наталья Юрченко напомнила, что в рамках перехода на цифровое вещание в муниципальных образованиях совместно с администрацией региона, Псковским ОРТПЦ были проведены 15 акций «Цифровое телевидение в каждый дом», разыграны около 100 приставок.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей. По состоянию на 10 октября порядка 650 человек воспользовались этой возможностью. На данный момент в Псковской области в виде компенсации за цифровые приставки выплачены около 700 тысяч рублей.

С 14 октября на частотах аналогового телевидения будет размещен видеоролик с инструкцией перехода на цифровое телевещание. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители региона могут задать не только по телефону горячей линии, но и через информационный портал смотрицифру.псков.рф. Также информацию можно узнать на федеральной круглосуточной «горячей линии» по телефону 8-800-220-20-02.