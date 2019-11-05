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Увеличилось время работы псковского МФЦ
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Общество

Увеличилось время работы псковского МФЦ

С 5 ноября в центральном офисе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (Псков, улица Белинского, 77а) увеличилось время работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Теперь центральный офис псковского МФЦ с понедельник по четверг будет работать с 8:00 до 20:00 без перерыва. В пятницу псковичи смогут обращаться в офис с 8:00 до 12:00, а в субботу – с 9:00 до 18:00. Воскресенье остаётся выходным днём. В целом продолжительность рабочей недели в центральном офисе псковского МФЦ увеличивается на десять часов.

«Значительный рост числа заявителей требует серьезных изменений в организационных процессах учреждения. Увеличенная продолжительность рабочего дня позволит решить ряд проблем с доступностью в получении услуг. В новом режиме работы были учтены не только потребности заявителей, но и самих сотрудников», — отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Она отметила, что был проведён мониторинг качества предоставления услуг, на основании которого сформирован план мероприятий, направленный на формирование клиентоориентированного сервиса и увеличение продолжительности рабочего дня. По словам руководителя, это только один из шагов по развитию учреждения.

23 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с Екатериной Ершовой поручил ей подготовить план развития многофункционального центра и поставил задачу вывести его работу на новый уровень.

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