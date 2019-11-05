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Общество

Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со сбоями в Интернете

29% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке интернет-страниц, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Агентство опросило более 1,5 тысяч интернет-пользователей из разных регионов России, и в результате пришло к выводам, что сложности с загрузкой страниц регулярно испытывают 72% российских интернет-пользователей, 43% отмечают сбои несколько раз в неделю, у 29% они случаются ежедневно.

Чаще всего от подобных проблем страдают интернет-магазины, поскольку скорость загрузки страниц сокращает конверсию посетителей в клиентов.

В то же время готовность россиян ждать загрузки интернет-страницы зависит от размещенного на ней контента. 35% опрошенных заявили, что готовы ждать загрузки видео до 6 секунд, тогда как страницы с текстом и изображениями новостных и развлекательных порталов 53% пользователей при проблеме с загрузкой покинут сразу, а 21% не станут посещать такие страницы повторно.

Операторы связи называют разные потенциальные источники проблем при загрузке страниц в Интернете. В частности, к проблемам при загрузке интернет-страниц могут привести операторское и пользовательское оборудование, а также большой объём контента на сайте.

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