Умерла единственный в Псковской области полный кавалер ордена Трудовой Славы Маргарита Матвеева

11:57, 05 ноября 2019, ПАИ

Умерла единственный в Псковской области полный кавалер ордена Трудовой Славы Маргарита Матвеева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, она ушла из жизни 3 ноября. похороны состоятся сегодня, 5 ноября.

Администрация Псковской области выразила искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью Маргариты Матвеевой.

Маргарита Матвеева родилась 6 января 1937 года в деревне Лычевка Порховского района в крестьянской семье. Она пережила оккупацию, отец Маргариты Матвеевой погиб на фронте. С ранних лет работала в колхозе. После окончания учебы поднимала целину в Казахстане, но спустя годы, вернулась на родину.

В 1970 году она возглавила бригаду водителей, которая стала одной из лучших в Псковском производственном объединении грузового автотранспорта. Эта бригада обеспечивала горючим автозаправочные станции Пскова, колхозы и совхозы близлежащих районов. «Благодаря самоотверженному труду и использованию новых подходов в работе неоднократно досрочно выполняла пятилетние производственные планы, за что трижды удостаивалась ордена Трудовой Славы», - отметили в пресс-службе.

Маргарита Матвеева более 25 лет проработала водителем в псковском автохозяйстве, а в мае 1991 года ушла на заслуженный отдых.