В северной части Псковской области дождь закончится в ночь на 6 ноября

13:50, 05 ноября 2019, ПАИ

В северной части Псковской области дождь закончится в первой половине ночи на 6 ноября, в южной - будет идти ещё некоторое время и потом тоже стихнет, рассказала Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, о сильных дождях в Псковской области все заинтересованные организации были предупреждены заранее.

«Фактически дождь идёт уже третий день, но сильной интенсивности достиг лишь 4 ноября, такая же интенсивность ожидается и сегодня», - уточнила Тала Нещадимова. Это означает, что количество выпавших за 12 часов осадков превысит 15 мм.

«В частности, в Пскове 4 ноября выпало 17 мм осадков за день, 14 мм за ночь, в Дно за ночь выпало 22 мм. Практически по всей области количество осадков за 12 часов выпало близкое к 15 мм. Диапазон от 15 до 50 мм характеризуется как «сильный дождь», - пояснила Тала Нещадимова. - Ноябрь только начался, но уже сейчас можно сказать, что общая сумма осадков будет сравнима с обычной месячной нормой».

Последующие дни - до конца недели - ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега и снега с дождём. Ночью температура будет опускаться до 0...-2 градусов, днём термометры покажут +1...+3 градусов. «Такой характер погоды сохранится до 10 ноября», - добавила метеоролог.

Тем временем в социальных сетях псковичи жалуются на утопающий город, замусоренную ливневую канализацию и промокшие автобусы.

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