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Общество

Минфин РФ оценил доходы бюджета от повышения НДС

От повышения ставки налога на добавленную стоимость в России до 20% федеральный бюджет получит более 2 трлн рублей в период с 2020 по 2022 год, сообщает РБК со ссылкой на документы Минфина РФ.

По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 млрд рублей, в 2021 году – 686 млрд, в 2022 – 737 млрд.

Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений составит более 7% в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен 4% в год.

В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Позже глава государства на большой пресс-конференции отмечал, что повышение НДС, в том числе, связано с необходимостью удержать показатель нефтегазового дефицита бюджета.

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