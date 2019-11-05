Более 100 тысяч рублей списали мошенники с карт жителей Пыталово, Острова и Великих Лук

17:14, 05 ноября 2019, ПАИ

Мошенники списали более 100 тысяч рублей с банковских карт жителей Пыталово, Острова и Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на совершение трёх преступлений злоумышленникам понадобился один день.

31 октября неизвестный позвонил 45-летней жительнице Пыталово, представился работником банка и под предлогом приостановления транзакции денег снял с карты жертвы 64 тысячи рублей. 46-летний житель Острова в тот же день лишился более 24 тысяч рублей, мошенники действовали по аналогичной схеме. Таким же образом обманули 40-летнюю великолучанку. Ей позвонил псевдосотрудник службы безопасности одного из банков, заявил, что мошенники, якобы, пытаются снять деньги с ее карты, и для решения этой проблемы срочно нужно уточнить номер карты и другие реквизиты. Женщина сообщила незнакомцу запрашиваемые сведения и лишилась порядка 15 тысяч рублей.

Потерпевшие написали заявления в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведутся расследования, стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.