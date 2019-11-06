Николай Романов: Псковская область должна участвовать в госпрограмме комплексного развития сельских территорий

14:27, 06 ноября 2019, ПАИ

Псковская область должна участвовать в государственной программе комплексного развития сельских территорий на все 100%, но перед этим главам районов необходимо её внимательно изучить. Об этом заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на совещании, которое 6 ноября провела заместитель губернатор Псковской области Нинель Салагаева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нинель Салагаева напомнила, что вопрос о вхождении Псковской области в госпрограмму развития сельских территорий обсуждался на федеральном уровне, в частности в Минсельхозе, но окончательно он пока ещё не решен. «От вас, от каждого муниципалитета нужно понимание, что может попасть в эту программу, чтобы мы могли внести ваши предложения на рассмотрение в Минсельхоз», - пояснила вице-губернатор.

Николай Романов отметил, что уже сейчас у Псковской области есть два проекта, которые необходимо защитить. Речь идёт о строительстве очистных сооружений в Великолукском и Островском районах. Стоимость первого проекта – более 30 млн рублей, второго – 24 млн рублей. «У нас большие шансы защитить эти проекты», - подчеркнул председатель профильного комитета.

Нинель Салагаева пояснила участникам совещания, что госпрограмма комплексного развития сельских территорий предполагает не только модернизацию существующих ферм, но и строительство новых. В связи с этим она поручила главам района искать пригодную землю, на которой можно было бы выращивать корм для животных, а также на которой инвестор мог бы разметить новую ферму. «Занимайтесь этим, а мы вас поддержим», - заключила вице-губернатор.

В июне губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой о включении региона в комплексную государственную госпрограмму развития сельских территорий. Программа рассчитана на 2020-2025 годы, ее мероприятия нацелены на повышение качества жизни на селе и улучшение демографической ситуации в малых населенных пунктах.