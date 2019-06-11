Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий

13:27, 11 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой о включении региона в комплексную государственную госпрограмму развития сельских территорий, которую в начале июня подписал глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Это предложение глава региона озвучил во время визита в Псковскую область вице-премьера Алексея Гордеева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Программа рассчитана на 2020-2025 годы, ее мероприятия нацелены на повышение качества жизни на селе и улучшение демографической ситуации в малых населенных пунктах.

Детально этот вопрос обсуждался на встрече с аграриями, прошедшей 11 июня в Пскове.

«Я попросил Михаила Юрьевича встретится с основными предприятиями, теми, кто задает тон в регионе в сельском хозяйстве», - уточнил Алексей Гордеев.

«От того, насколько мы откровенно обсуждаем вопросы развития аграрного сектора, будет зависеть помощь региону на федеральном уровне», - уточнил глава субъекта.

Михаил Ведерников обратил внимание, что за последние пять лет Псковская область смогла достичь довольно неплохих результатов в сельском хозяйстве, «по некоторым отраслям нам удалось сделать значительный прорыв».

В числе участников встречи — руководители крупных аграрных предприятий, производители и переработчики. У каждого из них есть свои предложения, в том числе, в действующее федеральное законодательство. По словам аграриев, это поможет создать выгодные для развития села условия.