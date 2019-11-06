Почти 10 тысяч россиян попросили банки об «ипотечных каникулах»

20:36, 06 ноября 2019, ПАИ

С момента введения ипотечных каникул этим инструментом пожелали воспользоваться почти 10 тысяч россиян, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Центробанк России.

По данным регулятора, за первые два месяца действия закона об ипотечных каникулах заявки подали 9 тысяч 883 заемщика. Обращения поступили в 27 банков, в том числе в 11 системно значимых. По данным к 30 сентября банки рассмотрели 5 тысяч 536 заявок. В большинстве случаев заявителей попросили представить подтверждающие документы.

По данным Центробанка РФ, на 1 сентября ипотечные каникулы были у 7,7 млн человек с учетом заемщиков.