Рейтинг управляющих компаний может появиться в Пскове

11:15, 07 ноября 2019, ПАИ

В Пскове может быть создан рейтинг городских управляющих компаний. Идея введения такого рейтинга обсуждается с председателем Союза собственников недвижимости Псковской области Алексеем Кирилловым, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, важно, чтобы эта сфера стала рыночной – это поможет создать конкуренцию между управляющими компаниями.

Глава администрации Пскова также рассказал, что все проблемы, которые были связаны с управляющими компаниями, решены в первую неделю отопительного сезона, который стартовал раньше обычного – 24 сентября. В первую очередь были подключены социальныеобъекты города. Всего в Пскове работают 28 котельных и аварий на них не наблюдается. Также, отметил Александр Братчиков, в городе 338 километров теплотрасс, 93 теплопункта, заготовлено 2 тысячи 336 тонн резервного топлива на случай аварийных ситуаций.

Четыре дома в Пскове, как подчеркнул градоначальник, питаются от котельной предприятия «Псковпассажиравтотранс», но их запустили несколько позже.

Александр Братчиков также заявил, что администрация столкнулась с проблемой управляющих компаний – квартиры были не развоздушены. Он подчеркнул, что работа с компаниями в следующем году будет перестроена. И рейтинг существенно поможет в принятиии решений.