Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова намечено на 1 января 2020 года

11:28, 07 ноября 2019, ПАИ

Точной даты повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Пскове на данный момент нет. «Предположительно это произойдет с 1 января 2020 года», - сообщил в рамках прямого эфира ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он уточнил, что это лишь одна из мер, предусмотренных для сохранения в регионе транспортных компаний, взявших на себя обязательства по работе на социально значимых маршрутах. Речь идет о маршрутах, на которых осуществляется подвоз школьников и учителей. «Это очень серьезный вопрос - транспортного сообщения и обслуживания региона. Регион большой по площади, населенные пункты зачастую малонаселенные»,- пояснил он.

Борис Елкин отметил, что данные перевозки не прибыльны. Одна из мер — оптимизация штатной численности, но речь идет не о водителях или кондукторах, а о персонале головного офиса. Еще одна мера — обновление подвижного состава, что сократит затраты на содержание и ремонт автопарка.

Он уточнил, что с 1 ноября повысили стоимость на городские перевозки в райцентрах с 20 до 22 рублей. Встал вопрос о повышении стоимости проезда и в Пскове.

«Расходы растут, как и стоимость топлива. Автотранспортное предприятие субсидируется из бюджета, но субсидии не покрывают всех расходов», - добавил собеседник.

Борис Елкин выразил благодарность главе региона и Минпромторгу за огромную проделанную работу в части социально-экономического развития области, и включение в программу затрат на обновление подвижного состава.» Это будет драйвером развития предприятия и улучшения качества услуг и в целом уровня развития области», - добавил руководитель ведомства.