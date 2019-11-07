0
15:46
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
15:33
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
15:25
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
14:38
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
14:33
Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»
14:30
Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове
13:34
Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове
Еще новости
Общество

Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова намечено на 1 января 2020 года

Точной даты повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Пскове на данный момент нет. «Предположительно это произойдет с 1 января 2020 года», - сообщил в рамках прямого эфира ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он уточнил, что это лишь одна из мер, предусмотренных для сохранения в регионе транспортных компаний, взявших на себя обязательства по работе на социально значимых маршрутах. Речь идет о маршрутах, на которых осуществляется подвоз школьников и учителей. «Это очень серьезный вопрос - транспортного сообщения и обслуживания региона. Регион большой по площади, населенные пункты зачастую малонаселенные»,- пояснил он.

Борис Елкин отметил, что данные перевозки не прибыльны. Одна из мер — оптимизация штатной численности, но речь идет не о водителях или кондукторах, а о персонале головного офиса. Еще одна мера — обновление подвижного состава, что сократит затраты на содержание и ремонт автопарка.

Он уточнил, что с 1 ноября повысили стоимость на городские перевозки в райцентрах с 20 до 22 рублей. Встал вопрос о повышении стоимости проезда и в Пскове.

«Расходы растут, как и стоимость топлива. Автотранспортное предприятие субсидируется из бюджета, но субсидии не покрывают всех расходов», - добавил собеседник.

Борис Елкин выразил благодарность главе региона и Минпромторгу за огромную проделанную работу в части социально-экономического развития области, и включение в программу затрат на обновление подвижного состава.» Это будет драйвером развития предприятия и улучшения качества услуг и в целом уровня развития области», - добавил руководитель ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Начать ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье планируется в 2020 году Борис Елкин: Из-за агрегаторов такси в Пскове процветает демпинг В Псковской области оптимизируют маршрутную сеть общественного транспорта Борис Елкин: У нас большие планы на ремонт тротуаров в Псковской области Бобров назвали одними из виновников затопления территорий в Псковской области Ремонт улицы Пароменской в Пскове планируют завершить в ноябре Модульные автозаправки могут ввести в муниципалитетах Псковской области Борис Елкин: Движение на размытой дождем дороге в Дедовичском районе восстановили за сутки Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова намечено на 1 января 2020 года Борис Елкин: Ливневая канализация в Пскове работала на пределе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
07 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
07 ноября 2019
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
07 ноября 2019
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
07 ноября 2019
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»
07 ноября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»
Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове
07 ноября 2019
Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове
Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове
07 ноября 2019
Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове
07 ноября 2019
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове

Идет загрузка...