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Общество

Бобров назвали одними из виновников затопления территорий в Псковской области

На затопление территорий во время сильного дождя в Псковской области влияли не только обильные осадки, человеческий фактор и не до конца почищенные ливневые канализации, но и действия бобров. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Так, по мнению руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, большую роль в подтоплении территорий играют бобры, которые делают вблизи дорог «засоры», и тем самым через дорогу переливается вода. «Я не говорю, что бобры во всем виноваты, но это нужно пресекать», - подчеркнул Борис Елкин.

В Пскове из-за обильных осадков несколько улиц города оказались практически под водой, река Пскова вышла из берегов, а на Ольгинской набережной и вовсе образовался «фонтан». 

В Дедовичском районе размыло дорогу, в Порховском районе река Шелонь вышла из берегов. 

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