В Пскове разлилась река Пскова

17:27, 05 ноября 2019, ПАИ

Из-за сильного дождя, который не прекращается третий день, в Пскове разлилась река Пскова, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин







В сентябре наоборот псковичи беспокоились, что приток Великой слишком обмелел, но уже через несколько недель ситуация кардинально изменилась: Пскова вышла из берегов. Как поясняла эксперт, питание реки напрямую связано с количеством осадков.

Ранее начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила, что в северной части Псковской области дождь закончится в первой половине ночи на 6 ноября, в южной - будет идти ещё некоторое время.

Несмотря на то, что количество осадков не является критическим, городская канализация с водой всё равно не справляется, поэтому некоторые улицы города оказались затоплены, а на Ольгинской набережной образовался «фонтан».