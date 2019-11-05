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Общество

В Пскове разлилась река Пскова

Река Пскова. Фото Александра Машкарина

Из-за сильного дождя, который не прекращается третий день, в Пскове разлилась река Пскова, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

  • Река Пскова разлилась из-за сильного дождя
    Фото: Александр Машкарин
  • Река Пскова разлилась из-за сильного дождя
    Фото: Александр Машкарин
  • Река Пскова разлилась из-за сильного дождя
    Фото: Александр Машкарин
  • Река Пскова разлилась из-за сильного дождя
    Фото: Александр Машкарин

В сентябре наоборот псковичи беспокоились, что приток Великой слишком обмелел, но уже через несколько недель ситуация кардинально изменилась: Пскова вышла из берегов. Как поясняла эксперт, питание реки напрямую связано с количеством осадков.

Ранее начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила, что в северной части Псковской области дождь закончится в первой половине ночи на 6 ноября, в южной - будет идти ещё некоторое время.

Несмотря на то, что количество осадков не является критическим, городская канализация с водой всё равно не справляется, поэтому некоторые улицы города оказались затоплены, а на Ольгинской набережной образовался «фонтан».  

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