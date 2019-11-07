Международные Рождественские образовательные чтения пройдут в Великих Луках

12:00, 07 ноября 2019, ПАИ

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники» пройдут в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Работу пленарного заседания чтений 12 ноября возглавит епископ Великолукский и Невельский Сергий. Основная задача конференции состоит в том, чтобы продемонстрировать её участникам максимальное разнообразие форм и методов работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и способствовать дальнейшему развитию совместной работы в этом направлении на межрайонном и межрегиональном уровнях.

В мероприятии примут участие представители Санкт-Петербургской и Псковской митрополий Русской православной церкви, департамента образования Москвы, общественные деятели, священники, руководители и преподаватели образовательных учреждений районов Псковской области, расположенных в границах Великолукской епархии, а также представители детско-юношеских военно-патриотических организаций Псковской области.

Церемония открытия пленарного заседания состоится 12 ноября в 10:00 по адресу: Великие Луки, улица Дружбы, 33/20, актовый зал средней общеобразовательной школы № 13.

Программа пленарного заседания в рамках регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 12 ноября 2019 год здесь >>>

Организаторы мероприятия — Великолукская епархия при поддержке администрации Псковской области совместно с администрацией города Великие Луки.