Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять в фитнес-клубах с 2020 года

09:03, 08 ноября 2019, ПАИ

Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять с 2020 года в российских фитнес-клубах. Как пишет газета «Известия», на входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц. Кром этого, нейросеть также откроет клиенту шкафчик.

Программное обеспечение для фитнес-клубов разработала технологический партнер госкорпорации «Ростех» — компания NtechLab. По словам генерального директора компании Александра Минина, система способна распознавать лица людей вне зависимости от освещения и угла обзора, а также частично закрытые аксессуарами лица.

Технологию опробовали на пяти клубах, два из которых находятся в Москве, а остальные — в Барнауле и Сургуте. С 2020 года еще 50 фитнес-центров по всей стране оборудуют такой же пропускной системой.