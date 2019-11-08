Порхович на микроавтобусе сбил женщину
58-летняя жительница Порхова попала под колеса микроавтобуса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 7 ноября около 18:00 у одного из домов на улице Красноармейской в Порхове. Автомашина ГАЗ-33212 под управлением 56-летнего водителя сбила женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую с переломом голеностопного сустава госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.