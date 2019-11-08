Елена Полонская: У нас очень грамотный и активный депутатский корпус

10:30, 08 ноября 2019, ПАИ

«У нас очень грамотный и активный депутатский корпус, я всегда могу обратиться к коллегам за помощью», - рассказала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 8 ноября.

По словам Елены Полонской, депутаты городской Думы максимально нацелены на работу на благо жителей. «Ну, а я как исполняющая полномочия главы Пскова, должна взаимодействовать со всеми депутатами одинаково, не ставить кого-то в приоритет. Мы используем средства равнозначно и не пытаемся перетянуть деньги на округа с депутатами из «Единой России», - подчеркнула Елена Полонская.

Она заверила, что и в случае избрания её главой города, не станет «закручивать гайки» в отношениях с коллегами. «За любым депутатом стоит население - жители города, поэтому у нас в приоритете конструктивный диалог со всеми. Попытки внести раздор я пресекала и буду пресекать», - сказала и. п. главы Пскова.

Она также отметила, что в новом статусе исполняющей полномочия ей пригождается двухлетний опыт работы заместителем главы города. «В мою сферу входили социальные вопросы, и, в принципе, я представляла, с чем могу столкнуться, что может ждать впереди. Каких-то дискомфортных ситуации в момент нового назначения я не испытала», - добавила Елена Полонская.

Она подчеркнула, что продолжает, как и прежде, работать в своём депутатском округе. «С меня никто не снимал обязанности работы на округе, так же, как и участие в депутатской деятельности и, в частности, в формировании бюджета города. Эта работа уже идёт, в декабре подойдем к первому чтению», - сказала и. п. главы Пскова.