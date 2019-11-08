И. п. главы Пскова: За полгода мы выстроили с Александром Братчиковым конструктивные отношения

11:01, 08 ноября 2019, ПАИ

«За полгода работы мы смогли выстроить с главой администрации Пскова Александром Братчиковым рабочие конструктивные отношения», - заявила и. п. главы города Елена Полонская в эфире ПАИ-live 8 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Елена Полонская подчеркнула, что никаких разногласий с Александром Братчиковым нет.

Что касается работы депутатского корпуса, то Елена Полонская отметила неравнодушие парламентариев. «Нет такого сейчас, чтобы депутаты отстранялись от решения проблем города. депутатский корпус неравнодушен, он контролирует исполнение бюджета, работы на дворовых территориях», - заключила она.

Елена Полонская исполняет полномочия главы Пскова с мая. Эту должность она заняла после досрочного сложения полномочий главы Пскова Иваном Цецерским.