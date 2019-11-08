Бухгалтера одной из великолукских организаций оштрафовали за неперечисление денег в счет оплаты долга

13:46, 08 ноября 2019, ПАИ

Бухгалтера одной из организаций в Великих Луках оштрафовали за неперечисление денег в счет оплаты долга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что сводное исполнительное производство о взыскании с должника задолженности в общем размере более 750 тысяч рублей было возбуждено и находилось на исполнении в отделе судебных приставов Великих Лук.

Судебный пристав вынес и направил по месту работы должника постановление об обращении взыскания на его заработную плату в размере 50% от дохода. Но с момента получения постановления бухгалтер организации-работодателя не произвел удержания из заработной платы должника.

За нарушение административного законодательства об исполнительном производстве бухгалтера оштрафовали на 15 тысяч рублей.