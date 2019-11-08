Псковских полицейских поздравили с наступающим профессиональным праздником

16:04, 08 ноября 2019, ПАИ

Работников УМВД России по городу Пскову поздравили с предстоящим профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на торжественном мероприятии, которое состоялось в Доме офицеров, присутствовали первые лица города, командование, личный состав и ветераны городского управления.

Начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин поздравил коллег с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестную службу и пожелал полицейским выдержки, сил и мирного неба. Кроме того, Сергей Сурин напомнил о том, что 8 ноября объявлен Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. «К чувству гордости за профессию примешивается и чувство горечи. Всегда были и, к сожалению, будут те, кто так или иначе пострадает, исполняя служебный долг», - добавил он и призвал всех почтить память героев минутой молчания.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев подчеркнул, что служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых. «Сегодня мы чествуем участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних, оперативников, сотрудников ГИБДД - это праздник многих людей в нашей стране. И я сердечно поздравляю всех, для кого такая служба стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями правопорядка - делом всей жизни», - добавил замглавы и от имени исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской и городского депутатского корпуса пожелал личному составу здоровья, благополучия и новых вершин на служебном пути.

Признательность за профессиональную работу органов по охране правопорядка на городских мероприятиях, а также за тесное и плодотворное сотрудничество выразила псковским полицейским заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

В честь профессионального праздника сотрудники органов внутренних дел получили почетные грамоты и ценные подарки главы Пскова, главы администрации города, ведомственные и другие награды и звания.

Особая признательность была адресована ветеранам органов правопорядка. Праздничная программа завершилась концертом с участием художественных коллективов города.