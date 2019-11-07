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Уголовник из Белоруссии попытался скрыться в Псковской области

59-летний уголовник из Белоруссии попытался скрыться в Псковской области, но в районе деревни Лобок Невельского района его задержали пограничники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по псковской области.

Во время разбирательства выяснилось, что мужчина намеревался попасть в Россию, уклоняясь от уголовной ответственности на территории Белоруссии. Зная, что въезд в Россию ему запрещен, иностранец умышленно пересёк государственную границу, за что проведет в колонии строгого режима 1 год и 4 месяца.

Еще один 35-летний гражданин одной из бывших советских республик, находясь в Латвии и зная, что въезд в Россию ему закрыт, также решил незаконно пересечь государственную границу. Пограничники задержали его в Себежском районе.

Решением Себежского районного суда нарушитель признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

С начала года сотрудники погрануправления пресекли более 70 попыток незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, задержаны более 290 нарушителей.

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