Баня сгорела в СНТ «Торошинка» в Псковском районе

11:39, 21 августа 2026, ПАИ

Баня сгорела на одном из участков в СНТ «Торошинка» Псковского района. Огонь перекинулся на соседнее здание, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области





Пожар произошёл в минувшие сутки. На соседнем участке в садовом доме и сарае огнём оплавлен сайдинг. Предположительная причина происшествия – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

Пожар потушили пять специалистов МЧС. Они спасли два садовых дома и хозяйственную постройку.