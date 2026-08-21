Баня сгорела в СНТ «Торошинка» в Псковском районе
Баня сгорела на одном из участков в СНТ «Торошинка» Псковского района. Огонь перекинулся на соседнее здание, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Пожар произошёл в минувшие сутки. На соседнем участке в садовом доме и сарае огнём оплавлен сайдинг. Предположительная причина происшествия – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.
Пожар потушили пять специалистов МЧС. Они спасли два садовых дома и хозяйственную постройку.
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