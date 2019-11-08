«Зелёный день» в Сбербанке: 11 и 12 ноября станут самыми выгодными днями в году

17:03, 08 ноября 2019, ПАИ

В честь 178-го дня рождения Сбербанк объявил по всей стране «Зелёный день». 11 и 12 ноября всем жителям России на выгодных условиях и с большими скидками будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы.

Специальные условия на свои товары и услуги предложат участники акции: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и ещё более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг. Частные клиенты смогут воспользоваться спецпредложениями 11 и 12 ноября, корпоративные клиенты - с 11 по 17 ноября.

«Сбербанк предлагает своим клиентам не только продукты банка, но и целый спектр возможностей – со скидкой приобрести товары на маркетплейсе, получить дистанционную консультацию врача или подписку на онлайн-кинотеатр. Экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями. Особенно приятно, что в свой день рождения мы можем порадовать клиентов привлекательными предложениями», - подчеркнула управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

В дни акции розничным и корпоративным клиентам банк предлагает:

- потребительский кредит со сниженной ставкой в 11,1% годовых;

- скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

- оплату штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк-онлайн без комиссии;

- повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

- скидку 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

- возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности;

- скидку до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Приятные подарки подготовили и компании экосистемы Сбербанка. Участники акции смогут приобрести товары на маркетплейсе «Беру!» со скидкой до 50%. Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года. Клиенты Сбербанка получат доступ к более чем 20 000 фильмов. Сервис телемедицины DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%. Это особенно удобно, если рекомендации врача нужны здесь и сейчас, а вы, к примеру, находитесь за границей или ещё по какой-то причине не можете показаться специалисту. Сервис доставки еды Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ. Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки на поездки до 20%. «Сбербанк Лизинг» предложит скидку до 30% от розничной цены и сниженную до 1,5 п. п. ставку на приобретение в лизинг легковых Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada и грузовых Mercedes Benz.

Скидки подготовили и партнёры акции «Зелёный день» - федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, туристические, стразовые, медицинские компании. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Чтобы оказаться в праздничном водовороте скидок и подарков достаточно до 11 ноября зарегистрироваться в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Здесь же для пользователей доступен удобный каталог предложений.

О подробностях акции, специальных предложениях и о компаниях-участницах можно узнать здесь.