Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе

19:28, 09 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на строительных площадках, где возводятся новые дошкольные образовательные учреждения. Визит был внеплановым и состоялся 9 ноября. Главу региона сопровождал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Два садика на 270 мест возводят по типовому проекту. Один из них появится в Псковском районе, другой на улице Звездной в Пскове. Одно здание уже практически готово, на Звездной рабочие продолжают внутреннюю отделку помещений.

Во время визита главы региона строители находились на своих рабочих местах. Михаил Ведерников пообщался с представителями подрядных организаций и администраций садиков.

Еще одна площадка - это возведение пристройки к садику «Снегирек» на 80 мест. Здесь разместится ясельная группа. Основные строительные работы завершены, в ближайшие дни начнется отделка помещений и асфальтирование прилегающих дорожек, благоустройство игровых площадок. Необходимое для них оборудование уже приобретено.

«Работы выполняются в графике, достаточно хорошее качество. Степень готовности разная, но есть понимание, что работы будут закончены в срок, в рамках контрактов», - отметил по итогам визита глава региона.

Он обратил внимание подрядчиков на некоторые недочеты, и те пообещали их оперативно устранить.

С февраля 2020 года детские группы всех трех учреждений примут малышей.