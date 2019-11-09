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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на строительных площадках, где возводятся новые дошкольные образовательные учреждения. Визит был внеплановым и состоялся 9 ноября. Главу региона сопровождал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Два садика на 270 мест возводят по типовому проекту. Один из них появится в Псковском районе, другой на улице Звездной в Пскове. Одно здание уже практически готово, на Звездной рабочие продолжают внутреннюю отделку помещений. 

Во время визита главы региона строители находились на своих рабочих местах. Михаил Ведерников пообщался с представителями подрядных организаций и администраций садиков. 

Еще одна площадка - это возведение пристройки к садику «Снегирек» на 80 мест. Здесь разместится ясельная группа. Основные строительные работы завершены, в ближайшие дни начнется отделка помещений и асфальтирование прилегающих дорожек, благоустройство игровых площадок. Необходимое для них оборудование уже приобретено. 

«Работы выполняются в графике, достаточно хорошее качество. Степень готовности разная, но есть понимание, что работы будут закончены в срок, в рамках контрактов», - отметил по итогам визита глава региона. 

Он обратил внимание подрядчиков на некоторые недочеты, и те пообещали их оперативно устранить.

С февраля 2020 года детские группы всех трех учреждений примут малышей. 

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