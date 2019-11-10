Усиленные антинаркотические рейды пройдут в Псковской области с 11 по 20 ноября

17:06, 10 ноября 2019, ПАИ

С 11 по 20 ноября в Псковской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основной целью операции станет предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Полиция и другие заинтересованные ведомства проведут мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотиков среди молодёжи. Особо внимание будет направлено на родителей, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, уклоняющиеся от обязанностей по воспитанию детей.

Продолжится также работа по выявлению наркопритонов, лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом («закладчиков»), а также «граффитчиков», разрисовывающих стены домов рекламой наркотиков. Пройдут проверки мест массового пребывания молодёжи, состоятся профилактические акции в образовательных учреждениях Псковской области.