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Общество

Усиленные антинаркотические рейды пройдут в Псковской области с 11 по 20 ноября

С 11 по 20 ноября в Псковской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основной целью операции станет предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Полиция и другие заинтересованные ведомства проведут мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотиков среди молодёжи. Особо внимание будет направлено на родителей, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, уклоняющиеся от обязанностей по воспитанию детей.

Продолжится также работа по выявлению наркопритонов, лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом («закладчиков»), а также «граффитчиков», разрисовывающих стены домов рекламой наркотиков. Пройдут проверки мест массового пребывания молодёжи, состоятся профилактические акции в образовательных учреждениях Псковской области.

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