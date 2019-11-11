Псковские Деды Морозы могут принять участие в международном фестивале в Болгарии

10:32, 11 ноября 2019, ПАИ

Псковские Деды Морозы могут принять участие в международном театрализованном фестивале, который состоится с 24 по 31 января 2020 года в Болгарии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Программа пройдет в формате диалога культур и послужит развитию культурных связей между народами, а также будет способствовать продвижению русского языка и российских многонациональных традиций за рубежом», - отметили организаторы.

Принять участие в фестивале могут не только Деды Морозы, но и другие сказочные зимние персонажи, которые являются символами празднования Нового года в разных странах. Кроме того, на фестиваль приглашают мастеров кулинарии, ремесленников, художников, организаторов розыгрышей, торговцев сувенирной продукцией.

Заявки на участие принимаются до 30 ноября. Подробную информацию можно получить по телефону +359897056777 или по почте vov-59@mail.ru.

Фестиваль проводят Болгарский благотворительный общественный фонд «Мастера» и Омский региональный благотворительный фонд «Культура Сибири».